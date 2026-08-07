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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Ağustos 2026 spor haberleri)

07.08.2026 08:08

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI - SABAH
Anadolu Ajansı

HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI - SABAH

Dünya Kupası sürecinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke'ye attığı "Salah'ı ister misin?" mesajıyla transferin fitili yakıldı. Büyük gizlilikle Mısırlı yıldız bordo-mavili formayı giydi.

KARTALIN AVRUPA UÇUŞU - FANATİK 1
Anadolu Ajansı

KARTALIN AVRUPA UÇUŞU - FANATİK

Beşiktaş, Kralove deplasmanından unutulmaz bir zaferle döndü.

FENERBAHÇE KALİTESİYLE EZDİ - HÜRRİYET 2
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE KALİTESİYLE EZDİ - HÜRRİYET

Avrupa medyası, Sturm Graz'ı yenen sarı-lacivertli temsilcimizin gücüne dikkat çekti.

CİMBOM BASTIRIYOR, MİLAN SIKIŞTIRIYOR - MİLLİYET 3
Anadolu Ajansı

CİMBOM BASTIRIYOR, MİLAN SIKIŞTIRIYOR - MİLLİYET

Rafael Leao ile 9 milyon eurosu garanti toplam 12 milyon euroya anlaşan Galatasaray, Milan'la pazarlıkta köşeye sıkıştı.

MUSTAFA'YA KANCA - FOTOMAÇ 4
Anadolu Ajansı

MUSTAFA'YA KANCA - FOTOMAÇ

La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın 19 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş yönetimiyle temasa geçtiği öne sürüldü.

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