Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Ağustos 2026 spor haberleri)
07.08.2026 08:08
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 7 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI - SABAH
Dünya Kupası sürecinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke'ye attığı "Salah'ı ister misin?" mesajıyla transferin fitili yakıldı. Büyük gizlilikle Mısırlı yıldız bordo-mavili formayı giydi.
KARTALIN AVRUPA UÇUŞU - FANATİK
Beşiktaş, Kralove deplasmanından unutulmaz bir zaferle döndü.
FENERBAHÇE KALİTESİYLE EZDİ - HÜRRİYET
Avrupa medyası, Sturm Graz'ı yenen sarı-lacivertli temsilcimizin gücüne dikkat çekti.
CİMBOM BASTIRIYOR, MİLAN SIKIŞTIRIYOR - MİLLİYET
Rafael Leao ile 9 milyon eurosu garanti toplam 12 milyon euroya anlaşan Galatasaray, Milan'la pazarlıkta köşeye sıkıştı.
MUSTAFA'YA KANCA - FOTOMAÇ
La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın 19 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş yönetimiyle temasa geçtiği öne sürüldü.