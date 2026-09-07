Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (7 Eylül 2026 spor haberleri)
07.09.2026 06:34
7 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
YİNE AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ - HÜRRİYET
İtalya'yı 5 sette deviren Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı, 2023'ten sonra 2026'nın da şampiyonu oldu.
BU TAKIMDA HERKES GOLCÜ - SABAH
Beşiktaş 10 maçta 17 kez ağları sarstı. 9 farklı oyuncu gol attı, 11 futbolcu skora etkide bulundu.
HEDEF ADAM KARTAL - POSTA
Beşiktaş yenilgisi sonrası başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın kadroyu verimli kullanmadığını ima etti. Skriniar da taktiği eleştirdi.
KRAL GERİ DÖNDÜ - FOTOMAÇ
Geçen sezonun gol kralı Fırtına'nın forveti Onuachu, 156 günlük suskunluğunu dün iki golle bozdu.
BURUK'TAN ACİL DURUM PLANI - FANATİK
Osimhen ve Lemina'nın sakatlığı nedeniyle seçenekleri azalan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Sporting maçı öncesi çözümü takım içinde buldu. Deneyimli hoca hücum hattını Barış Alper, Sane ve Yunus üçlüsüyle şekillendirmeyi planlıyor.