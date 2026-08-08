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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Ağustos 2026 spor haberleri)

08.08.2026 06:41

Ozan Sürücü

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

AVRUPA'DA DA NEFES NEFESE - HÜRRİYET
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AVRUPA'DA DA NEFES NEFESE - HÜRRİYET

Son 4 sezonda şampiyonluk yarışında yalnız kalan Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa arenasında da çekişirken aralarında tek galibiyet farkı var. Fenerbahçe Sturm Graz'ı bir kez daha yenerse ezeli rakibini yakalayacak.

ASLAN'DAN ÇİFTE BOMBA - FOTOMAÇ 1
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ASLAN'DAN ÇİFTE BOMBA - FOTOMAÇ

Galatasaray Leao ve Batrakov transferlerinde mutlu sona yakın.

ACİL GOLCÜ PLANI - SÖZCÜ 2
Anadolu Ajansı

ACİL GOLCÜ PLANI - SÖZCÜ

Beşiktaş en kısa sürede Vhalovic veya Sörloth'tan birini kadrosuna katmaya kararlı.

"İKNA EDİN BEN HAZIRIM" - POSTA 3
Anadolu Ajansı

"İKNA EDİN BEN HAZIRIM" - POSTA

Yunan forvet Pavlidis, Fenerbahçe forması giymeye hazır olduğunu belirterek kulübü Benfica'yı işaret etti.

ALMAN DUVARI - NEFES 4
Anadolu Ajansı

ALMAN DUVARI - NEFES

Beşiktaş'ın 1 numarası Nübel, forma giydiği 3 maçta 13 kritik kurtarış yapıp gol yemedi. Tam isabet olduğunu kanıtladı.

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