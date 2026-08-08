Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (8 Ağustos 2026 spor haberleri)
08.08.2026 06:41
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 8 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
AVRUPA'DA DA NEFES NEFESE - HÜRRİYET
Son 4 sezonda şampiyonluk yarışında yalnız kalan Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa arenasında da çekişirken aralarında tek galibiyet farkı var. Fenerbahçe Sturm Graz'ı bir kez daha yenerse ezeli rakibini yakalayacak.
ASLAN'DAN ÇİFTE BOMBA - FOTOMAÇ
Galatasaray Leao ve Batrakov transferlerinde mutlu sona yakın.
ACİL GOLCÜ PLANI - SÖZCÜ
Beşiktaş en kısa sürede Vhalovic veya Sörloth'tan birini kadrosuna katmaya kararlı.
"İKNA EDİN BEN HAZIRIM" - POSTA
Yunan forvet Pavlidis, Fenerbahçe forması giymeye hazır olduğunu belirterek kulübü Benfica'yı işaret etti.
ALMAN DUVARI - NEFES
Beşiktaş'ın 1 numarası Nübel, forma giydiği 3 maçta 13 kritik kurtarış yapıp gol yemedi. Tam isabet olduğunu kanıtladı.