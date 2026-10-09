Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Ekim 2026 spor haberleri)

Trabzonspor'un başında sadece bir maça çıkan ve onda da 4-0'lık Galatasaray zaferi yaşayan Thomas Reis, yoğun fikstüre rağmen özellikle 5 oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor.

Bordo-Mavililer, yarından itibaren oldukça yoğun bir döneme giriyor... Ligdeki Samsunspor deplasmanıyla milli aradan dönecek olan Fırtına, 15 Ekim'de Konferans Ligi ilk karşılaşmasında Finlandiya'da Kups ile kozlarını paylaşacak. Devamında iç sahada üst üste Beşiktaş ve Hearts mücadeleleri var. Sonrasında sırasıyla Ç.Rizespor (d), Gaziantep FK, Freiburg ve Alanyaspor (d) karşılaşmalarına çıkılacak. Teknik direktör Thomas Reis, 30 günde oynanacak 8 maçta kadroyu en efektif şekilde kullanmayı hedefliyor.

Milli arada oyuncularına "Herkese ihtiyacım var." mesajını gönderen Alman hocanın, kolay kolay vazgeçmeyeceği 5 isim bulunuyor. Sezona iyi başlayan Onana'nın yanı sıra savunmada Nwaiwu ile Pina, orta sahanın merkezinde Fabinho ve hücumda Salah, Trabzonspor'un hocasının olmazsa olmazları. Stoperde Batagov tam hazır hale gelene kadar Savic bir adım önde.