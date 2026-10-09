Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Ekim 2026 spor haberleri)
09.10.2026 07:37
9 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
TARİHİ TOPLANTIDA ÜÇ KRİTİK GÜNDEM - TÜRKİYE
Türk futbolunda yaşanan hakem ve bahis operasyonları sonrasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) zirvesine çevrildi. Yaklaşık 20 günlük aranın ardından Süper Lig'de perde kalkarken masada üç kritik madde var.
1- Seçim gündemi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim isteyen isimlere geri adım attırmaya çalışacak.
2- Yeni MHK: Başkan Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 ismin tutuklanmasının ardından yeni MHK belirlenecek
3- Vincenzo Montella: İtalyan teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği yönetimde oylamaya sunulacak.
KARANLIK TABLO - MİLLİYET
Milli aradan sonra çıkacağı maçta Kasımpaşa'yı yenerek, Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak isteyen Galatasaray'da bugünkü mücadele öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk ciddi sorunlarla karşı karşıya. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in değişilmez futbolcularının fiziksel durumları ve antrenman eksikleri teknik heyetin planlarını zorlaştırdı.
Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Barcelona karşılaşmasını düşünmek zorunda olan Okan Buruk'un, Kasımpaşa önemli değişikliklere gideceği öğrenildi.
Milli takımlara giden oyuncuların yaşadığı fiziksel yorgunluk ve uzun seyahatlerin yanı sıra sakatlıktan dönen kritik isimlerin antrenman eksikleri endişeleri arttırdı. Bu nedenle Okan Buruk, Kolombiya formasıyla zorlu maçlara çıkan, ayrıca takımla sadece hafif bir idman yapabilen Sanchez'i kulübeye çekecek, onun yerine Lemina'ya görev verecek. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca takımla antrenmanlara başlasa da Osimhen ve Sallai'yi de riske etmek istemediği onların yerine Kaan ile Barış Alper'i oynatacağı bildirildi.
İTALİANO'DAN HÜCUM EMRİ - FOTOMAÇ
Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, alacağı galibiyetle hem Amedspor mağlubiyetini unutturmak hem de Hoffenheim maçı öncesi moral bulmak istiyor.
Teknik direktör Vincenzo İtaliano BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. Milli arayı oyun planını geliştirmek için fırsat bilen İtaliano, Kocaelispor karşısında daha hareketli ve üretken bir hücum futbolu ortaya koymayı hedefliyor.
İtalyan hoca, talebelerinden hücum bölgesinde top kaybedildiğinde, hızlı bir şekilde topu geri kazanmalarını ve rakibin geçiş yapmasına izin vermemelerini talep etti. Körfez ekibini yardımcılarıyla birlikte analiz eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından ilk düdükten itibaren 3'üncü bölgede rakibe yoğun pres yapmalarını ve yüksek tempolu oynamalarını istedi. Ayrıca plana göre kanatlar efektif olarak kullanılacak, sakatlığını atlatan Vlahovic'e servis yapılacak.
DOĞRU TERCİH VEDAT MURİQİ - SABAH
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olan Vedat Muriqi, 15.5 milyon Euro'luk yatırımın hakkını veriyor. Yaz başında yaşadığı sakatlığa rağmen sahalara güçlü dönen Vedat, kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.
6 sene sonra geri geldiği sarı-lacivertli takımda ikinci baharını yaşayan Kosovalı santrfor, sezon başında listede yer alan Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth'u performansıyla geride bıraktı. Bu sezon sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Muriqi, Fenerbahçe'de toplamda 8 gollük (7 gol-1 asist) katkı verdi.
İŞTE REİS'İN 5 VAZGEÇİLMEZİ - FANATİK
Trabzonspor'un başında sadece bir maça çıkan ve onda da 4-0'lık Galatasaray zaferi yaşayan Thomas Reis, yoğun fikstüre rağmen özellikle 5 oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor.
Bordo-Mavililer, yarından itibaren oldukça yoğun bir döneme giriyor... Ligdeki Samsunspor deplasmanıyla milli aradan dönecek olan Fırtına, 15 Ekim'de Konferans Ligi ilk karşılaşmasında Finlandiya'da Kups ile kozlarını paylaşacak. Devamında iç sahada üst üste Beşiktaş ve Hearts mücadeleleri var. Sonrasında sırasıyla Ç.Rizespor (d), Gaziantep FK, Freiburg ve Alanyaspor (d) karşılaşmalarına çıkılacak. Teknik direktör Thomas Reis, 30 günde oynanacak 8 maçta kadroyu en efektif şekilde kullanmayı hedefliyor.
Milli arada oyuncularına "Herkese ihtiyacım var." mesajını gönderen Alman hocanın, kolay kolay vazgeçmeyeceği 5 isim bulunuyor. Sezona iyi başlayan Onana'nın yanı sıra savunmada Nwaiwu ile Pina, orta sahanın merkezinde Fabinho ve hücumda Salah, Trabzonspor'un hocasının olmazsa olmazları. Stoperde Batagov tam hazır hale gelene kadar Savic bir adım önde.