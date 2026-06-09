Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Haziran 2026 spor haberleri)
09.06.2026 06:01
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
YILDIRIM BOMBARDIMANI BAŞLIYOR - FANATİK
Fenerbahçe'de kongrenin ardından gözler transfere çevrildi. Yeni yönetim ilk bombayı Vedat Muriç ile patlatmaya hazırlanırken; Guirassy, Brahim Diaz ve Zeki Çelik için de düğmeye basıldı.
A MİLLİ TAKIM ARİZONA'DA - HÜRRİYET
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.
ITALİANO'NUN RÜYASI VLAHOVİC - MİLLİYET
Beşiktaş'ın teknik patronu Vincenzo Italiano, hücum hattının mutlaka Dusan Vlahovic profilinde deneyimli bir pivot forvetle güçlendirilmesini istiyor. Siyah beyazlıların Sırp golcü için şartları zorlayacağı ifade edildi. Diğer yandan İtalyan medyası, Juventus'un yıldızı Vlahovic'le Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı.
ICARDİ YİNE TATİLE ÇIKTI - SABAH
Japonya tatilinin ardından ülkesine dönerek kızlarına kavuşan yıldız futbolcu, şimdi de Maldivler'e gitti. Icardi, Galatasaray'ın 4 milyon euroluk teklifine ise hala yanıt vermedi.
CAN UZUN PAZARLIĞI - FOTOMAÇ
Galatasaray yönetimi Can Uzun için bastırıyor. Frankfurt kapıyı 60 milyon euro'dan açtı ancak Almanya merkezli Bild'e göre taraflar 40-45 milyon euro arasında orta yolu bulacak.