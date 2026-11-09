Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Kasım 2026 spor haberleri)

Son 5 maçından bir galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlanmadan 3 puana uzanan Siyah-Beyazlılar, Milli araya da moralli girmenin sevincini yaşadı.

Mücadeleye hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar, Leandro Trossard’ın pasında Dusan Vlahovic’in golüyle öne geçti: 1-0. 2 dakika sonra Başkent ekibinde Metehan Baltacı gördüğü ikinci sarı ve kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İlk devrenin son anlarında Vlahovic bir kez daha sahneye çıktı. Kara Kartal, eksik rakibi karşısında 2. yarıda da hata yapmadı. Etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, farkı açma fırsatlarını değerlendiremedi. 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi oldu. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, son 2 iç saha maçında mağlup olduğu Gençlerbirliği’ni de yenmiş oldu. Siyah-Beyazlılar, Milli araya ise 22 puanla ve 4. sırada girdi.