Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Kasım 2026 spor haberleri)
09.11.2026 07:17
9 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
LİDERİN ENSESİNDE - HÜRRİYET
Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor’u ilk devrede attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Konferans Ligi’ndeki Freiburg yenilgisiyle galibiyet serisine ara veren Bordo mavili ekip etkili bir futbol ortaya koyduğu maçta 17’de Pina ve 34’te Salah ile kazandı.
Thomas Reis'in takımın başına geçmesinin ardından Karadeniz ekibi ligdeki 6 maçını da kazandı. Puanını 27’ye çıkaran Trabzonspor lider G.Saray’ın 3 puan gerisinde milli araya girdi.
HOŞGELDİN PARTİSİ - MİLLİYET
Fenerbahçe, yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçında adeta coştu, Çorumspor’u deplasmanda gol yağmuruna tuttu. Sarı-lacivertli ekip, Greenwood ve İrfan Can Kahveci’nin iki nefis golüyle soyunma odasının yolunu tuttu.
İkinci yarıda yine sahne alan İrfan Can Kahveci ve Greenwood farkı buldu. Son noktayı koyan Oğuz Aydın oldu.
KARA KARTAL KENDİNE GELDİ - FANATİK
Son 5 maçından bir galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlanmadan 3 puana uzanan Siyah-Beyazlılar, Milli araya da moralli girmenin sevincini yaşadı.
Mücadeleye hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar, Leandro Trossard’ın pasında Dusan Vlahovic’in golüyle öne geçti: 1-0. 2 dakika sonra Başkent ekibinde Metehan Baltacı gördüğü ikinci sarı ve kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
İlk devrenin son anlarında Vlahovic bir kez daha sahneye çıktı. Kara Kartal, eksik rakibi karşısında 2. yarıda da hata yapmadı. Etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, farkı açma fırsatlarını değerlendiremedi. 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi oldu. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, son 2 iç saha maçında mağlup olduğu Gençlerbirliği’ni de yenmiş oldu. Siyah-Beyazlılar, Milli araya ise 22 puanla ve 4. sırada girdi.
DURDURULAMAZ - POSTA
Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında Amed’i mağlup ederek zirvedeki puan farkını açtı. Barcelona karşılaşmasının ardından oynadığı 6 resmi maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, zorlu fikstürden kayıpsız bir seriyle çıktı.
Milli araya lider ve moral depolayarak giren Aslan, Süper Lig’deki iç saha yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Ligde üst üste 5. galibiyetine uzanan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip fileleri 14 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.
Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 28 puana ulaşan sarı-kırmızılılar lig tarihinde 11. hafta itibarıyla daha fazla puan topladığı üç sezonu da Okan Buruk yönetiminde yaşadı. Galatasaray bu periyotta 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında 31’er, 2025/26 sezonunda ise 29 puan toplamıştı.
YANLIŞ ZAMAN, YANLIŞ İŞLEM
Galatasaray'da zemin krizinin perde arkasından hatalı planlama çıktı. Mayıs’ta yapılması gereken bakım sezon ortasına bırakıldı. Barcelona maçında iyi durumdaki sahaya, Portekizli çim uzmanının uyarıları dikkate almadan ısrar ettiği erken kumlama işlemi uygulandı. Avrupa’da başarılı işlere imza atan firmanın uygulaması tartışma yarattı.
Amed Sportif maçının ardından Rams Park’ta kurtarma operasyonu başladı. Gübreleme ve çim dikimiyle sahanın toparlanması için gece gündüz çalışılacak. Ancak zeminin bu sezon tamamen düzelmesi zor görülüyor. Kalıcı çözüm için drenaj sistemini de kapsayan kapsamlı bir yenileme gerekiyor.