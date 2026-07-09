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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri)

09.07.2026 06:53

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri)
Reuters

SKANDALLARIN ŞAMPİYONASI - HÜRRİYET

 

2026 Dünya Kupası'nın çok öncesinde başlayan tartışmalar çeyrek final aşamasına gelinmesine rağmen artarak devam ediyor. FIFA Balogun'un kartını Trump istedi diye mi iptal etti? Son şampiyon Arjantin kollanıyor mu?

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri) 1
Anadolu Ajansı

O ARTIK PROFESÖR - MİLLİYET

 

Teknik Direktör Murat Yakın, İsviçre'yi 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Yakın Kolombiya'yı geçtikleri maçın ardından ülkede "Tarihe geçti", "Artık profesör", "Ders verdi" gibi ifadelerle yüceltildi.

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri) 2
Sosyal Medya

BU KRİZİ THURAM BİTİRİR - FANATİK

 

Hala transfer yapamadığı için eleştirilen Galatasaray'da orta saha için ortak karar Thuram.

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri) 3
Resmi Kurum

ROMA'YI YAKTI, FENER'E GELİYOR - SÖZCÜ

 

Fenerbahçe yönetimi transferde sadece Mason Greenwood'a odaklandı. Transferi son aşamaya getiren Roma, Greenwood'un babası olan menajerinin 1 milyon euro ekstra ücret istemesi üzerine pazarlıktan çekilince Fenerbahçe öne çıktı.

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri) 4
Reuters

SATILIK DEĞİL - SABAH

 

Galatasaray, Dünya Kupası'nda Kolombiya ile yıldızını parlatan Davinson Sanchez'i isteyen Como ve İnter'e kapıyı kapattı: Asla bırakmıyoruz.

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