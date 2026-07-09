Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri)

SKANDALLARIN ŞAMPİYONASI - HÜRRİYET

2026 Dünya Kupası'nın çok öncesinde başlayan tartışmalar çeyrek final aşamasına gelinmesine rağmen artarak devam ediyor. FIFA Balogun'un kartını Trump istedi diye mi iptal etti? Son şampiyon Arjantin kollanıyor mu?