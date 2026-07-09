Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Temmuz 2026 spor haberleri)
09.07.2026 06:53
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 9 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SKANDALLARIN ŞAMPİYONASI - HÜRRİYET
2026 Dünya Kupası'nın çok öncesinde başlayan tartışmalar çeyrek final aşamasına gelinmesine rağmen artarak devam ediyor. FIFA Balogun'un kartını Trump istedi diye mi iptal etti? Son şampiyon Arjantin kollanıyor mu?
O ARTIK PROFESÖR - MİLLİYET
Teknik Direktör Murat Yakın, İsviçre'yi 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Yakın Kolombiya'yı geçtikleri maçın ardından ülkede "Tarihe geçti", "Artık profesör", "Ders verdi" gibi ifadelerle yüceltildi.
BU KRİZİ THURAM BİTİRİR - FANATİK
Hala transfer yapamadığı için eleştirilen Galatasaray'da orta saha için ortak karar Thuram.
ROMA'YI YAKTI, FENER'E GELİYOR - SÖZCÜ
Fenerbahçe yönetimi transferde sadece Mason Greenwood'a odaklandı. Transferi son aşamaya getiren Roma, Greenwood'un babası olan menajerinin 1 milyon euro ekstra ücret istemesi üzerine pazarlıktan çekilince Fenerbahçe öne çıktı.
SATILIK DEĞİL - SABAH
Galatasaray, Dünya Kupası'nda Kolombiya ile yıldızını parlatan Davinson Sanchez'i isteyen Como ve İnter'e kapıyı kapattı: Asla bırakmıyoruz.