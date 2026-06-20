Hakan Çalhanoğlu, maç sonu üzüntüsünü paylaştı. "Belki benim için sondu, herkes üzüldü"
20.06.2026 08:52
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Paraguay maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
Milliler, bu skorla birlikte 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na veda etti.
Ay-yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Çalhanoğlu'nun sözleri:
"VURUYORUZ OLMUYOR, DENEDİK OLMUYOR"
"Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu!"
"HERKES ÜZÜLDÜ, KAHROLDU"
"Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu!
"İNSAN KABULLENEMİYOR"
"Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!"