Hakan Çalhanoğlu yine attı, Inter'i zafere götürdü
30.08.2026 23:47
İtalya Ligi Serie A'nın 2. haftasında Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Cagliari'yi yendi.
İtalya Ligi Serie A'nın 2. haftasında Cagliari ile Inter karşı karşıya geldi.
Unipol Domus'ta oynanan müsabaka, Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan Inter, puanını 6 yaptı ve liderlik koltuğunda oturdu.
Inter, gelecek hafta Napoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Lecce'yi ağırlayacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU YİNE ATTI
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta yay üzerinde bekleyen Çalhanoğlu, aldığı pas sonrası gelişine şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Çalhanoğlu, geçtiğimiz hafta Monza'ya karşı oynanan maçta da fileleri sarsmıştı.