Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı. "Başkanlarla konuşuyorum"
08.08.2026 18:13
Son Güncelleme: 08.08.2026 18:19
Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, özel röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken gündemde en çok konuşulan isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Inter'de forma giyen ve A Milli Takım'ın kaptanlığını yapan tecrübeli futbolcu; kulüpteki geleceği, sözleşmesi ve transfer dedikodularına ilişkin konuştu.
İşte Çalhanoğlu'nun La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajdan öne çıkanlar:
"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
"Sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."
FENERBAHÇE VE GALATASARAY CEVABI
Soru: "Neden her yıl İstanbul'dan bir teknik direktör ya da başkan, Çalhanoğlu'nun Türkiye'de oynamak istediğini söylüyor?"
Hakan Çalhanoğlu: "Açıkçası ismimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım. Kulüp başkanlarıyla konuşup onlardan gelen başka oyuncularla ilgili sorulara veya tavsiyelere cevap vermem normal ancak transfer işlerini menajerim yürütüyor. Herhangi bir şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz."
"KENDİMİ TFF BAŞKANI OLARAK GÖREBİLİYORUM"
"Futbolu bırakınca ne yapacağıma henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajer ya da sportif direktör olurum ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görebiliyorum."