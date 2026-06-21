Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden eleştirilere tepki. "Ne çabuk unuttunuz"
21.06.2026 10:58
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile kozlarını paylaşmıştı.
Ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti.
Kırmızı-beyazlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, millilere gelen eleştiriler sonrası bir paylaşım yaptı.
Sinem Çalhanoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"HEDEF GÖSTERDİĞİNİZ DE GURUR DUYDUĞUNUZ DA AYNI KAPTAN"
“Ne çabuk unuttunuz... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirilenlerle aynı insanlar.”
"OLMAYINCA OLMUYOR"
"Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor."
"SUÇLU ARAMAK KOLAY"
"Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."