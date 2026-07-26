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Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı şaşırttı. Dikkat çeken değişim

26.07.2026 15:44

Selim Başeğmezer

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Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı futbolseverlerin dikkatini çekti.

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı şaşırttı. Dikkat çeken değişim
Anadolu Ajansı

A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter'in hazırlık kampına katıldı.

 

Çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun yeni imajı futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı şaşırttı. Dikkat çeken değişim 1
Resmi Kurum

Saçlarını oldukça kısalttığı görülen Çalhanoğlu'nun kulüp tesislerine de taktığı bandanayla gelmesi yeni tarz yorumlarına neden oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı şaşırttı. Dikkat çeken değişim 2
Resmi Kurum

2021 yazında Milan'dan Inter'e bedelsiz şekilde katılan 32 yaşındaki futbolcu; 2 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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