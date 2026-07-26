Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı şaşırttı. Dikkat çeken değişim
26.07.2026 15:44
Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yeni imajı futbolseverlerin dikkatini çekti.
Anadolu Ajansı
A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter'in hazırlık kampına katıldı.
Çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun yeni imajı futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.
Resmi Kurum
Saçlarını oldukça kısalttığı görülen Çalhanoğlu'nun kulüp tesislerine de taktığı bandanayla gelmesi yeni tarz yorumlarına neden oldu.
Resmi Kurum
2021 yazında Milan'dan Inter'e bedelsiz şekilde katılan 32 yaşındaki futbolcu; 2 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.