Hakan Safi "Anlaştım" demişti, Merih Demiral için resmi açıklama geldi. "Planda yok"
05.06.2026 09:10
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin "İlk transferim" dediği Merih Demiral'ın kulübünden açıklama geldi.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler 7 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek olan seçim yarışı öncesi her iki aday da vaatlerini açıklamaya devam ediyor.
"İLK TRANSFERİM MERİH DEMİRAL"
Başkan adayı Hakan Safi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." ifadelerini kullanarak Merih Demiral transferini duyurmuştu.
AL-AHLI'DEN PAYLAŞIM
Safi'nin milli futbolcuyla ilgili açıklaması önemli ölçüde konuşulurken, Demiral'ın kulübü Al-Ahli'den "Al-Ahli DNA'sı damarlarında akıyor." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapılmıştı.
"PLANLARIMIZDA AYRILIK YOK"
Al-Ahli cephesi, Hakan Safi'nin sözleri sonrası Merih Demiral'ın durumuna dair açıklama yaptı.
Kulüp kaynaklarından MBC'ye yapılan açıklamada başarılı futbolcuyla yol ayrımı gibi bir planın olmadığı belirtilirken "Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve kaptanlık bandını da zaman zaman takmış olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 32 maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.