Hakan Safi "Anlaştım" demişti, Merih Demiral için resmi açıklama geldi. "Planda yok"

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler 7 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek olan seçim yarışı öncesi her iki aday da vaatlerini açıklamaya devam ediyor.