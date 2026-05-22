Hakan Safi, canlı yayında açıkladı. "Hafta sonu Fenerbahçe için geliyor"
22.05.2026 21:48
Son Güncelleme: 22.05.2026 21:57
Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından seçim atmosferine giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yapılacak seçim için başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Hakan Safi, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
İşte Safi'nin sözleri:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"
"Şampiyonlar Ligi müziği eninde sonunda bizim sonumuza gelecek ve dinlenecek. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde iddia vardır. Önce içimizdeki stresi bir kaldırmamız lazım. Sonrasında Avrupa'da bir yarışma varsa Fenerbahçe yarışmak zorunda. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımıza en yakın zamanda getireceğiz. Sezon bizim için erken başlıyor. 20 Temmuz'da ilk maçımızı yapacağız. Planlamamızı ona göre yapıyoruz."
"MALDINI İSTANBUL'A GELİYOR"
"Maldini benim bir iş adamı arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanıştık ve dost olduk. Çok önemli bir isim. Maldini iyi bir futbol adamı. 4 kuşaktan futbol adamı. Inter hegemonyasına son veren bir isim. Herkesle görüşmeye devam ediyoruz. Yeni yeni isimler de çıkacak, göreceksiniz. Hafta sonu geldiğinde kadroyla ilgili soruları ona sorarsınız. Bizim yapacağımız transferlerde bize akıl hocalığı veriyor. Bizim de arkadaşımız, dostumuz. Milan'ın efsanesi. Dostluğumuz her zaman devam edecek."
"MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜM, TEBRİK ETTİM"
"Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Dünya'nın en iyi 3 hocasından biri hala. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım."
"TAKIMI DÜNYA YILDIZLARIYLA DOLDURACAĞIZ"
"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."
"TEKNİK DİREKTÖRÜM VE GOLCÜM KAFAMDA HAZIR"
"Ancelotti, Dünya Kupası'nda 1. tercihi Ederson. Fenerbahçe'de ne yazık ki ruhunu kaybetti. Ben daha lider, oyunu kuran kaleci arıyorum. Kaleci dev cüsseli, 2 tane 1.90 stoper, sağ sol bek, hızlı kanat, tek forvet. Üçgeni kuruyorlar, top 12 saniyede gol oluyor. Hücum pres 3. bölgede, iş basit. Gördüğümüzü söylüyoruz. Ben istatistiklere çok inanırım. Transferde istatistiğe, 3 yıllık rakamlarına bakarım. Benim için bir gösterge var forvette, oynadığı maç sayısına göre gol ve asist rakamı yüzde 50'nin üstündeyse 3 yılda da yapıyorsa ona göre para vereceksin. Oynadığı maç sayısına göre yüzde 50'nin altında gol katkısı yapıyorsa forvet, o dünya yıldızı değildir. Teknik direktörüm ve golcüm kafamda hazır.”