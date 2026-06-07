Hakan Safi, Fenerbahçe için Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı
07.06.2026 10:59
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim gününde anlaştığı bir ismi daha duyurdu.
Fenerbahçe'de tüm gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Sarı-lacivertliler için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını açıklamıştı. Safi oy verme işleminin başlamasından dakikalar sonra Hakan Çalhanoğlu transferinin bittiğini ifade etti.
DÖRDÜNCÜ İSİM
Daha önce Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştığını duyuran Safi'nin Çalhanoğlu dördüncü transferi oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DUYURDU
Safi'nin seçim hesabından Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşılmıştı.
SÖZLEŞME
Safi'nin Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Safi'nin başkan seçilmesi durumunda transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.