Hakan Safi, Fenerbahçe için Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı

07.06.2026 10:59

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim gününde anlaştığı bir ismi daha duyurdu.

Hakan Safi, Fenerbahçe için Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı
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Fenerbahçe'de tüm gözler başkanlık seçimine çevrildi.

 

Sarı-lacivertliler için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını açıklamıştı. Safi oy verme işleminin başlamasından dakikalar sonra Hakan Çalhanoğlu transferinin bittiğini ifade etti.

DÖRDÜNCÜ İSİM 1
Anadolu Ajansı

DÖRDÜNCÜ İSİM

Daha önce Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştığını duyuran Safi'nin Çalhanoğlu dördüncü transferi oldu. 

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DUYURDU 2
Reuters

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DUYURDU

Safi'nin seçim hesabından Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşılmıştı.

SÖZLEŞME 3
AFP

SÖZLEŞME

Safi'nin Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

 

Safi'nin başkan seçilmesi durumunda transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

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