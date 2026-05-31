Hakan Safi, Fenerbahçe'ye getireceği teknik direktörle anlaştı iddiası. Dünyaca ünlü isim
31.05.2026 12:26
Fenerbahçe'de gözler seçime çevrilmişken başkan adaylarından Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilen hoca belli oldu.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe'de adaylar çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan adaylarından Hakan Safi, bir yandan transfer planlaması yaparken diğer yandan teknik direktör konusunda da gaza bastı.
ANTONIO CONTE İDDİASI
Sabah'ın haberine göre Hakan Safi, Napoli'den ayrılan teknik direktör Antonio Conte ile anlaşmaya vardı.
SEÇİMİ KAZANIRSA AÇIKLANACAK
Haberde Safi'nin danışmanlığını yapan Maldini'nin görüşmelerde büyük katkı sağladığı ve Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı ifade edildi.
Ayrıca Hakan Safi ve Paolo Maldini'nin transfer edilecek isimler ve Antonio Conte hakkında da görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.
CONTE'NİN KUPALARI
Antonio Conte'nin kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 5 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Serie B şampiyonluğu bulunuyor.