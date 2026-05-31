Hakan Safi, Fenerbahçe'ye getireceği teknik direktörle anlaştı iddiası. Dünyaca ünlü isim

31.05.2026 12:26

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'de gözler seçime çevrilmişken başkan adaylarından Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilen hoca belli oldu.

Hakan Safi, Fenerbahçe'ye getireceği teknik direktörle anlaştı iddiası. Dünyaca ünlü isim
Anadolu Ajansı

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe'de adaylar çalışmalarını sürdürüyor.

 

Başkan adaylarından Hakan Safi, bir yandan transfer planlaması yaparken diğer yandan teknik direktör konusunda da gaza bastı.

ANTONIO CONTE İDDİASI 1
Reuters

ANTONIO CONTE İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Hakan Safi, Napoli'den ayrılan teknik direktör Antonio Conte ile anlaşmaya vardı.

SEÇİMİ KAZANIRSA AÇIKLANACAK 2
Reuters

SEÇİMİ KAZANIRSA AÇIKLANACAK

Haberde Safi'nin danışmanlığını yapan Maldini'nin görüşmelerde büyük katkı sağladığı ve Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı ifade edildi.

Hakan Safi, Fenerbahçe'ye getireceği teknik direktörle anlaştı iddiası. Dünyaca ünlü isim 3
Anadolu Ajansı

Ayrıca Hakan Safi ve Paolo Maldini'nin transfer edilecek isimler ve Antonio Conte hakkında da görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.

CONTE'NİN KUPALARI 4
Reuters

CONTE'NİN KUPALARI

Antonio Conte'nin kariyerinde 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 5 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Serie B şampiyonluğu bulunuyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram