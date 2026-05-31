Hakan Safi isim vererek transferi açıkladı. "İki milli oyuncuyla anlaştım, dünya yıldızı geliyor"
31.05.2026 14:39
Son Güncelleme: 31.05.2026 14:43
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışmalarının yanı sıra teknik direktör ve transfere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'de tüm gözler seçime çevrilmişken, başkan adaylarından da açıklamalar peş peşe geliyor.
Adaylığını duyuran isimlerden Hakan Safi; seçim çalışmaları, teknik direktör ve transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.
İşte Safi'nin sözleri:
"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUZ"
"Kıymetli Fenerbahçeliler; Transferler konusunda yakında açıklamalarımız olacak. Seçimin son haftasında ortaya koyduğumuz vizyonu net bir şekilde göreceksiniz. Biz, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz!"
"İKİ MİLLİ OYUNCUYLA ANLAŞTIM"
"İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir…"
"HAYAL SATMAKTIR"
"Tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız. Fenerbahçe Başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. Stadın Mayısa yetiştirilme vaadi hayal satmaktır."
"KOCAMAN ÜZERİNDEN STRATEJİ YÜRÜTMEK..."
"Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, oy kaybederiz diyerek Fenerbahçe’nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir."
"LOOKMAN İLE GÖRÜŞTÜM AMA..."
"Ben Lookman ile de görüştüm kışın. Bunu niye söylüyorum? Artık bizim gündemimizde değil kendisi."
"LEAO BİZİM TOPÇUMUZ DEĞİL"
"Rafael Leao'yu da gittim, seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz; sorduk, soruşturduk herkese."
"GÜZEL BİR REKABET OLACAK"
"Rakibimiz de Muriqi'yi alıyormuş, tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Seviniyoruz. Güzel bir rekabet olacak."
"GUIRASSY İLE BEN DE GÖRÜŞTÜM"
"Guirassy ile nisanın 23’ünde ben kendim de görüştüm. Yarın da görüşeceğiz. Klasik rakibimizin çirkinleştirme oyunları. Guirassy de Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Benim zaten uzun zamandır takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy'ı da gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak inşallah."