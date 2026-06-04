Hakan Safi transferi açıkladı. A Milli Takım'ın yıldızı ile anlaşma tamam
04.06.2026 22:41
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından bir transferi daha duyurdu. Safi, A Milli Taım'ın yıldızıyla el sıkıştıklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu.
İzmir’deki organizasyonda kongre üyeleriyle bir araya gelen Safi, ilk transferlerini duyurduklarını belirtirken, Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini ve sarı-lacivertli kulüpte önemli bir rol üstleneceğine inandığını ifade etti.
Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim" ifadelerini kullandı.
Safi, "Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi" diye konuştu. Hakan Safi, açıklamalarını, "Bitti zannetmeyin, daha yeni başlıyoruz. Çok daha fazla sürprizimiz olacak" sözleriyle tamamladı.
MERİH DEMİRAL'IN SEZON KARNESİ
Al-Ahli ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Merih Demiral, geride bıraktığımız sezonda 32 maça çıktı ve 2590 dakika süre aldı.