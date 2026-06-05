Hakan Safi'den transfer için olay açıklama. "Bu akşam da duyuracağım"
05.06.2026 16:13
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları ve transfere dair açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de tüm gözler, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine çevrildi.
Aziz Yıldırım ile yarışacak olan aday Hakan Safi, beIN Sports'ta seçim çalışmaları ve transfere dair konuştu.
Safi, bu akşam da anlaştığı bir transferi açıklayacağını duyurdu.
İşte Safi'nin sözleri:
"MALDINI İKİ FUTBOLCUYA TELEFON AÇTI"
"Maldini, benim arkadaşım ve dostum. Kampanyanda yanında olmak istiyorum dedi. Maldini, bu akşam İstanbul'a geliyor. Pazar akşamına kadar bize destek olmak istedi. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ne gidelim mi dedi, bir kere daha kendisine ne kadar kıymet verildiğini gördük. Maldini, iyi bir spor adamı ve iyi karakterli birisi. Futbolu da çok iyi biliyor. Bizim futbol elçimiz. Hiç görevi olmamasına rağmen iki futbolcuya da telefon açtı."
"KULÜBÜYLE DE GÖRÜŞTÜK"
“Açıkladık bazı isimleri. Kimi açıkladık? Merih Demiral ve Luis Suarez. Şimdi ne diyorlar? Futbolcular kontratlı bunları nasıl açıklıyorsunuz diyorlar. Beni hayallerimden vazgeçiremezler ama kongre üyelerinin kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Hayatım boyunca cesaretli oldum, bu işi yapmaya da gönüllüyüm. Sporting'in golcüsü ile anlaştım ben. Kulübüyle de konuştum, tabii ki kulübün haberi var. Merih Demiral ile anlaştık. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz.”
"BU AKŞAM DA SÜRPRİZİMİZ OLACAK"
"Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Ben iddialı biriyim. Kum saatlerini hazırlayın Fenerbahçe'nin eksiklerini biliyorum. Beni hayallerimden kimse vazgeçiremez. Fenerbahçe için yola çıktık. Para, pul ne varsa geçmişte verdim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Ben iddialı biriyim. Fenerbahçe'yi tekrar bir numara yapacağız."
"FENERBAHÇE'NİN YILLARINI ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Ben gol kralını açıklayınca Mbappe'yi getirmeye çalışıyormuş, onu da söyleyemiyor, bir yandan Ferdi Kadıoğlu'nu alacak paramız yok diyor. Böyle çelişkiler, gel-gitler içerisinde Fenerbahçe'nin yıllarını çalmaya çalışıyorlar. Bunlara izin vermemek gerekiyor."
"KULAKLARIMI TIKADIM"
"Limit, parayı nasıl ödeyeceksin diyorlar. Kulaklarımı tıkadım, konsantreyim. Fenerbahçe'nin şanlı tarihini geri getireceğim."