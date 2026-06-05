Hakan Safi'den transfer için olay açıklama. "Bu akşam da duyuracağım"

"Maldini, benim arkadaşım ve dostum. Kampanyanda yanında olmak istiyorum dedi. Maldini, bu akşam İstanbul'a geliyor. Pazar akşamına kadar bize destek olmak istedi. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ne gidelim mi dedi, bir kere daha kendisine ne kadar kıymet verildiğini gördük. Maldini, iyi bir spor adamı ve iyi karakterli birisi. Futbolu da çok iyi biliyor. Bizim futbol elçimiz. Hiç görevi olmamasına rağmen iki futbolcuya da telefon açtı."