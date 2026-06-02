Hakan Safi'nin dünya yıldızı dediği isimden biri. Anlaşmayı duyurdular, maaşı ortaya çıktı
02.06.2026 10:06
Son Güncelleme: 02.06.2026 10:17
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin dünya yıldızlarıyla görüştüğünü söylemesinin ardından Lewandowski transferinin ayrıntıları geldi.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski'yle ilk teması kurdu.
Sarı lacivertlilerin bu transferdeki ödeyeceği maaş ve sözleşme ayrıntısı da ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe yıldız futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.
Fenerbahçe, Lewandowski'ye yıllık 10 milyon eurodan iki senelik sözleşme önerdi.
EŞİNİN MESAJI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Polonyalı futbolcu ve ailesi de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Deneyimli futbolcunun eşi Anna, Instagram'dan kendisine yöneltilen "Anna Hanım, Türkiye’ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "Türkiye olacak" yanıtını verdi.
Anna Lewandowska'nın bu cevabı, sosyal medyada transferin gerçekleşeceğine dair yorumlan
37 yaşındaki futbolcu bu yıl İspanyol devine veda etmişti.
Lewandowski, Barcelona kariyerinde 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 Copa del Rey kazanmıştı.