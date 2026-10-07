Hakem soruşturmaları sonrası TFF'de istifa rüzgarı
07.10.2026 15:03
Son Güncelleme: 07.10.2026 15:03
Hakem soruşturmaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifalar peş peşe geldi.
Hakemlere yönelik soruşturma ve tutuklanmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar devam ediyor.
Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa kararı aldı.
DİĞER İSTİFALAR
Daha önce ise Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiklerini duyurmuştu.
Tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.
"HER TÜRLÜ KAVGAYI GÖZE ALDIM"
Hacıosmanoğlu, gelişmelerin ardından “Her türlü kavgayı göze aldığını” açıklamıştı.
Hacıosmanoğlu, şunları söylemişti:
“Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelemememek en büyük arzumuzdur.
Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.”
SEÇİM KARARI ALINACAK MI?
TFF Yönetim Kurulu'nun cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürülmüştü.
TFF Yönetim Kurulu’nun Riva'da gerçekleştirdiği toplantıya katılan üyelerin, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınması konusunda görüş birliğine vardığı iddia edilmişti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunduğu içinTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunduğu için toplantıya katılamadı. Ancak cuma günü toplantıya gelerek yönetimiyle birlikte resmi kararı vermesi bekleniyor.
toplantıya katılamadı. Ancak cuma günü toplantıya gelerek yönetimiyle birlikte resmi kararı vermesi bekleniyor.
HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.