Hakem talebi kabul etti, kırmızı kart görmelerine rağmen 11 kişi devam ettiler
03.10.2026 20:56
Son Güncelleme: 03.10.2026 20:58
Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı hazırlık maçında kırmızı kart çıktı, maça oyuncu değişikliğiyle 11'er kişi olarak devam edildi.
Fenerbahçe, Azerbaycan takımı Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşılaştı.
Sarı lacivertlilerde Mason Greenwood, rakibe tekme attığı için kırmızı kart gördü.
32. dakikada Turan Tovuz futbolcusu Miller'ın hareketine sinirlenen Greenwood, rakibe tekme attı. Greenwood direkt kırmızı kart görürken, Miller sarı kart gördü.
Greenwood'un kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe oyuncu değişikliğine gitti ve sahada 11 kişi kalmayı sürdürdü.
Azerbaycan ekibi hocası Kurban Berdyev ve İsmail Kartal, maçın 11'e 11 devam etmesi için hakeme talepte bulundu.
İki teknik heyetin anlaşmasıyla genç Adnan oyuna girdi ve Fenerbahçe ilk yarıyı 11 kişiyle tamamladı.
Maçı Fenerbahçe, Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, Efe Yılmaz, N’Golo Kante, Marco Asensio, Mason Greenwood, Alaettin Ekici, Çağrı Balta