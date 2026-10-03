Hakem talebi kabul etti, kırmızı kart görmelerine rağmen 11 kişi devam ettiler

Azerbaycan ekibi hocası Kurban Berdyev ve İsmail Kartal, maçın 11'e 11 devam etmesi için hakeme talepte bulundu.

İki teknik heyetin anlaşmasıyla genç Adnan oyuna girdi ve Fenerbahçe ilk yarıyı 11 kişiyle tamamladı.