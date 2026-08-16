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Halı saha maçı sırasında fenalaştı. Hastanede hayatını kaybetti

16.08.2026 13:07

Son Güncelleme: 16.08.2026 13:20

DHA

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Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

Halı saha maçı sırasında fenalaştı. Hastanede hayatını kaybetti
DHA

Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Halı saha maçı sırasında fenalaştı. Hastanede hayatını kaybetti 1
DHA

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı.

 

Halı saha maçı sırasında fenalaştı. Hastanede hayatını kaybetti 2
DHA

Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Halı saha maçı sırasında fenalaştı. Hastanede hayatını kaybetti 3
DHA

Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 