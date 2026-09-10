Halil Umut Meler yönetti, Arda Turan'ın Shakhtar'ı PSV ile berabere kaldı
10.09.2026 22:25
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, PSV ile deplasmanda berabere kalırken karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak Türkiye'yi temsil eden Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, 1-0 öne geçtiği mücadelede PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Halil Umut Meler'in kararlarının öne çıktığı maçta konuk ekipten 8, PSV'den 3 oyuncu sarı kart gördü.
Özellikle Dest'e yapılan ve faul beklenen hareketin devamında konuk ekibin 45+1'de Mendoza ile öne geçmesi sonucu tribünlerden Meler'e protesto sesleri yükseldi.
Dest, 48'de skora eşitliği getirirken kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadelede puanlar paylaşıldı.
Shakhtar, gelecek hafta AEK'yı konuk edecek. PSV ise Leipzig deplasmanına çıkacak.