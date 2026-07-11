Harry Kane, Trump'ın sözlerini doğruladı. "Gerçeküstüydü"

Donald Trump, İngiltere'nin son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden Bayern Münihli forvete övgüde bulunarak, "İngiltere'den Harry Kane HARİKA bir oyuncu!!!" yazmıştı. Trump, bu paylaşımın ertesi günü ikilinin birlikte golf oynadığını açıklamıştı.

Trump, "Bence Kane harika bir oyuncu. Onunla golf oynadım ve ondan çok hoşlanıyorum. İyi bir golfçü. Gerçekten harika biri" şeklinde konuşmuştu.

Dünya Kupası'nda şu ana kadar altı gol kaydeden Kane, İngiltere'yi cumartesi günü Hard Rock Stadyumu'nda Norveç ile oynanacak çeyrek final mücadelesine taşıdı.

Öte yandan bu gelişme, Trump'ın bu hafta Dünya Kupası ile ilgili bir konuyla gündeme geldiği ilk olay değil.

Trump’ın, ABD Erkek Milli Takımı forveti Folarin Balogun’un gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezanın iptal edilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçtiği bildirilmişti.

Infantino, Trump'ın telefonunun FIFA'nın kararı üzerinde bir etkisi olmadığını savunsa da Balogun'un cezası ertelenmiş cezaya dönüştürülmüş ve oyuncunun son 16 turundaki Belçika maçında oynamasına olanak sağlanmıştı.

Balogun kadroda yer almasına rağmen ABD, 6 Temmuz Pazartesi günü oynanan maçta Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.