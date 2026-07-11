Harry Kane, Trump'ın sözlerini doğruladı. "Gerçeküstüydü"
11.07.2026 10:23
İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 18 ay önce Florida’da golf oynadığını doğrulayarak bu buluşmayı "gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelendirdi.
İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane, ABD Başkanı Donald Trump ile bir dönem golf oynadığını doğrulayarak bu deneyimi "gerçeküstü" olarak nitelendirdi ve başkanın oyununu övdü.
Hafta başında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Harry Kane ile golf oynadığını söylemiş, İngiliz forveti harika bir oyuncu ve iyi bir golfçü olarak nitelendirmişti.
İngiltere'nin Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın arifesinde, 10 Temmuz Cuma günü Miami’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kane, bu golf müsabakasının yaklaşık 18 ay önce Florida’nın Palm Beach kentinde gerçekleştiğini doğruladı.
Karşılaşmanın büyük olasılıkla West Palm Beach'teki Trump International Golf Club bünyesinde yapıldığı belirtildi.
Miami'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kane, "Dürüst olmak gerekirse fena oynamadım. Palm Beach'te bulunduğum sırada beni oynamaya davet etti" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Kane, "Onunla tanışmak ve tabii ki golf oynamak oldukça gerçeküstü bir deneyimdi. Dürüst olmak gerekirse golfü oldukça iyi. Onun yaşındayken ben de onun kadar iyi oynayabilmeyi umuyorum, bu kesin. Yani evet, benzersiz bir deneyimdi ve beni oynamaya davet ettiği için minnettar kaldım" dedi.
Donald Trump, İngiltere'nin son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden Bayern Münihli forvete övgüde bulunarak, "İngiltere'den Harry Kane HARİKA bir oyuncu!!!" yazmıştı. Trump, bu paylaşımın ertesi günü ikilinin birlikte golf oynadığını açıklamıştı.
Trump, "Bence Kane harika bir oyuncu. Onunla golf oynadım ve ondan çok hoşlanıyorum. İyi bir golfçü. Gerçekten harika biri" şeklinde konuşmuştu.
Dünya Kupası'nda şu ana kadar altı gol kaydeden Kane, İngiltere'yi cumartesi günü Hard Rock Stadyumu'nda Norveç ile oynanacak çeyrek final mücadelesine taşıdı.
Öte yandan bu gelişme, Trump'ın bu hafta Dünya Kupası ile ilgili bir konuyla gündeme geldiği ilk olay değil.
Trump’ın, ABD Erkek Milli Takımı forveti Folarin Balogun’un gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezanın iptal edilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçtiği bildirilmişti.
Infantino, Trump'ın telefonunun FIFA'nın kararı üzerinde bir etkisi olmadığını savunsa da Balogun'un cezası ertelenmiş cezaya dönüştürülmüş ve oyuncunun son 16 turundaki Belçika maçında oynamasına olanak sağlanmıştı.
Balogun kadroda yer almasına rağmen ABD, 6 Temmuz Pazartesi günü oynanan maçta Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.