Hatalı goller ülkenin kaderini etkiledi, devre arasında oyundan çıktı. "Hiç bu kadar acı çekmemiştim"

Yeşi Burun Adaları maçında da hata yapan Muslera maç sonunda şu ifadeleri kullandı:



"Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim. Çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil. Ancak bu sporun doğası da böyle. Kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır."