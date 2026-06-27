Hatalı goller ülkenin kaderini etkiledi, devre arasında oyundan çıktı. "Hiç bu kadar acı çekmemiştim"
27.06.2026 09:04
Son Güncelleme: 27.06.2026 09:05
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera, ülkesinin formasıyla çıktığı son maçta da hatalı gol yedi ve devre arasında oyundan çıktı. Uruguay, maç sonunda Dünya Kupası'na veda etti, açıklamalar peş peşe geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son haftasında İspanya, Uruguay'ı 1-0 yenerek gruptan çıktı.
Güney Amerika temsilcisi ilk yarıda oyununu İspanya'ya kabul ettirmeyi başarsa da kalesinde golü gördü ve İspanya, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıya kalede değişiklik yaparak başlayan Uruguay, hatalı gol yiyen Muslera'nın yerine Rochet'i oyuna soktu.
"HİÇ BU KADAR ACI ÇEKMEMİŞTİM"
Yeşi Burun Adaları maçında da hata yapan Muslera maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim. Çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil. Ancak bu sporun doğası da böyle. Kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır."
HOCASI AÇIKLIK GETİRDİ
Uruguay Teknik Direktörü Bielsa ise "Muslera oyundan çıkmak istedi. Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Dünya Kupası'nda katılmamızın bir değeri yok." ifadelerini kullandı.
MAÇTAN ÖNCEKİ İDDİALAR
Maçta önce takımda kriz olduğu bazı futbolcuların hocalarıyla toplantı talep ettiği iddia edilmişti.
Futbolcuların Bielsa'nın tutumu, idman sistemi ve taktiklerden memnun olmadıkları öne sürülmüştü.
40 yaşındaki Muslera kariyerine Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te devam ediyor.
Tecrübeli kaleci 2011 ile 2025 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.