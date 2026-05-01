Havalimanında duygusal anlar: Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti

01.05.2026 11:58

AA

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'a veda etti. İtalyan teknik adamı taraftarlar uğurladı.

Havalimanında duygusal anlar: Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

 

İtalyan teknik direktör, sabah saatlerinde geldiği İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir sevgiyle karşılandı.

Havalimanında duygusal anlar: Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti 1
Anadolu Ajansı

Hem havalimanın dışında hem de pasaport bölümünde genç teknik adam için çok sayıda taraftar hazır bulundu.

 

Taraftarların formalarını imzalayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını ise yanıtlamadı.

Havalimanında duygusal anlar: Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti 2
Anadolu Ajansı

İtalyan teknik adam, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirirken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Havalimanında duygusal anlar: Domenico Tedesco İstanbul'a veda etti 3
Anadolu Ajansı

Tedesco, taraftarlarla vedalaştıktan sonra Almanya'nın Stuttgart kentine hareket etti.

