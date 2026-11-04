"Hayat üniversitesi gibiydi" demişti, çok sevdiği semtinin başına mı geçiyor?
04.11.2026 10:58
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası rota Abdullah Avcı'ya çevrildi.
Kasımpaşa yönetimi Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına onay verdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından lacivert-beyazlı yönetim yine yerli hocada karar kıldı.
Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
AVCI-KASIMPAŞA GÖRÜŞMESİ
Sabah'ın haberine göre; Avcı'nın yeni adresi Kasımpaşa olmak üzere.
Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye gönderen lacivert-beyazlı kulübün teknik adam listesinde ilk sırada Avcı yer alıyor.
Kasımpaşa, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirecek ve pürüz çıkmaması halinde resmi imzalar atılacak.
FENERBAHÇE İÇİN ADI GEÇMİŞTİ
Avcı'nın adı İsmail Kartal'ın istifa etmesi sonrası Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe için anılmıştı.
Ancak bu anlaşma sağlanmamış Fenerbahçe yönetimi tercihini Belözoğlu'ndan yana kullanmıştı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞU VAR
Teknik direktörlük kariyerine İstanbul'da yardımcı antrenör olarak başlayan Avcı, sonrası Galatasaray U21, Türkiye U17, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı, Başakşehir ve Trabzonspor'da görev almıştı.
Avcı, bordo mavili ekipteki ilk sezonun şampiyonluk yaşamıştı. İkinci sezonunda işler yolunda gitmeyen Avcı, 2024 yılı ağustos ayında Trabzonspor'dan ayrılmış ve sonrasında takım çalıştırmamıştı.
"HAYAT ÜNİVERSİTESİ GİBİYDİ"
NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu teknik direktör Abdullah Avcı olmuştu. .Çocukluk ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçen 62 yaşındaki Avcı'nın Fenerbahçe itirafı dikkat çekmişti.
Annesinin de babasının da şimdi 88 yaşında olduğunu söyleyen Avcı, “Annem üç buçuk yıldır Alzheimer ile mücadele ediyor.” demişti.
Kasımpaşa semtinin kendisine çok şey kattığını söyleyen Avcı, "Hayat üniversitesi gibiydi." ifadelerini kullanmıştı.