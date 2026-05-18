Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

18.05.2026 07:40

NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

 

Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

 

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki güncel muhtemel rakipleri şu şekilde:

STURM GRAZ (AVUSTURYA)

HEARTS (İSKOÇYA)

POLONYA LİGİ İKİNCİSİ (GORNIK ZABRZE, JAGIELLONIA YA DA RAKOW)

ASTON VILLA'NIN DURUMU

İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi durumunda ise Sturm Graz, muhtemel rakipler arasından çıkacak.

 

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak.

 

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.

