Hedef tahtasında Montella var. Fatih Sultan Mehmet örneği ve istifa çağrısı | "Bizi 3. dünya futbol ülkesi olarak görüyor"
21.06.2026 09:44
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedasının ardından ağır eleştiriler peş peşe geldi.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşılaşmıştı.
Milliler, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve son maçlar öncesi Dünya Kupası'na veda etmişti.
Spor yazarları, faturayı ilk olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya kesti.
İşte yazarların yorumları:
"BİZİ 3. DÜNYA FUTBOL ÜLKESİ OLARAK GÖRÜYOR"
Güntekin Onay/Hürriyet: "İtalyan hoca bir forvet oyuncusuydu. Ancak bir santrforun görev tanımını bile yanlış yorumluyor. Top almak, tutmak, etrafındakilere alan ve pozisyon yaratmak, gerektiğinde duvar olmak, tek vuruşta bitiricilik gibi özellikler gerekmiyor mu? 2 maçta da adeta tek kale oynayıp doğru düzgün pozisyon üretememiş olmanın nedenlerini analiz edemeyecek kadar sabit fikirli bir teknik direktörümüz vardı. Seçtiği kadrodaki kulübeden oturanların yarısı kendi takımlarında oynamayan veya istenmeyen oyuncular. Deniz ve Can’ı da asla bu takımın bir parçası haline getiremedi. Aral’ı hiç düşünmedi bile. Açık konuşmak gerekirse 48 takımın gittiği bir Dünya Kupası’na Romanya ve Kosova’yı play-off’ta eleyerek katılmak da başarı değildi. Ama Montella beyefendi bizi 3. dünya futbol ülkesi olarak görüyor olacak ki Curaçao, Haiti, Ürdün, Irak, Yeni Zelanda, Özbekistan ve Yeşil Burun’un bile gittiği bir Dünya Kupası’na katılmayı başarı olarak gördü."
"FİYASKONUN BEDELİ ÖDENMELİ"
Mert Aydın/Milliyet: "Sahaya çıkan hiçbir oyuncumuz, kendi kişisel potansiyelinin yakınına ulaşamadı. Arda, Hakan, Kenan ve diğerleri ayakta duramadı. Çöl etkisi mi yoksa başka bir sorun mu? Bazen taktiğin aşamadığını sihirli bir hareket açar. Bunu beklediğimiz oyuncuların hiçbirinden alamadık. Ne savunmamız ne de kaleci Uğurcan içimizi rahatlatabildi. Başta yazdığım gibi sadece santrfor meselesi ya da o oynadı, bu oynamadı üzerinden göremeyiz. Başkanından hocasına, futbolcusuna kadar herkesin sorumluluğu var. Bu fiyaskonun bedelini ödemek gerekir. Ama bunun tamamını sadece bir kişiye değil herkese ödetmek gerekir."
"BİZE BUNLARI ANLATMALI"
Reha Kapsal/Fotomaç: "Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için hazırlığı 6 Nisan'da başlayıp 29 Mayıs 1453'te 53 günde gerçekleştirdi. Haliç'e karadan gemileri indirdi. Doğru mesafe ve yerlere koyduğu gibi birçok mükemmel plan, strateji ve kurgu ile bu zaferi kazandı. Peki 3 yıldır takımı çalıştıran, o istediği için lig erken bittiği gibi her şeyin onun istediği şekilde yerine getirdiği bir ortamda, iki maçta bir milli takımın oyun anlayışı, planı, stratejisi ve hiçbir kurgusu olmaz mı? Esas Montella bizlere bunları anlatmalı ve bedeli varsa onu da yerine getirmeli."
"MONTELLA İSTİFA"
Turgay Demir/Fotomaç: "Tam 24 yıl sonra bir şampiyonaya gitme şansı yakalamışız ama gelin görün ki bir İtalyan'ın inadı uğruna 80 milyonun hevesi kursağında kaldı... Hakan Çalhanoğlu ve Kerem sahada yok gibiydi; tıpkı Avustralya maçında olduğu gibi. Yunus Akgün de onlara keza... Kulübede ise Can Uzun, Deniz ve Orkun bekliyordu. İyi bir teknik adam 46. dakikada Kerem, Yunus ve Hakan'ı çıkarıp, Orkun, Deniz ve Can'ı sahaya sürer ama nerde… 60'ta Can'ı, sonlara doğru da Orkun'u oyuna aldı. Pes!. Yazık… Çok yazık… Aylardır, Kenan, Can ve Deniz'in yerine Kerem, Barış ve Yunus'u tercih eden Montella, belki de futbol tarihimizin en iyi jenerasyonlarından birini heba ediyor, vesselam. Eve gönderdiği Aral'ı ve görmezden geldiği (en iyi ve en hızlı yerli stoperlerden biri olan Emirhan'ı) saymaya bile gerek duymuyorum. Velhasılkelam; Montella doresti dimettert! Yani, Montella istifa…"
"BEDELİ SADECE MONTELLA ÖDEMEMELİ"
Levent Tüzemen/Sabah: "Montella'nın ilk maçtaki hatalara rağmen oyun planı ve kadro seçiminde yenilenmeye gitmemesi, İtalyan inatçılığının ve inatlaşmasının bir göstergesiydi. Yapılan değişikliklerin tümü panik hamleleriydi. Roma'ya giderken Hakan Çalhanoğlu'nun 'Gitme bizimle kal, büyük başarılara seninle imza atmak istiyoruz" sözüyle Milli Takım'da göreve devam eden Montella'nın, maalesef zihinsel olarak turnuvaya tam olarak hazırlanmadığını gördük. Çalhanoğlu da ne yazık ki Montella'ya verdiği sözün arkasında duramadı. Milli Takım'ın doymuş değil başarıya aç oyunculardan oluşması gerekir. Ayrıca artık Milli Takım'da paraların, villaların konuşulduğu ortam olmamalıdır. Takımın ruh halini bilmeden hatta 'Amerika'ya neden psikolog götürülmedi' diye hesap sormayan TFF yönetiminin, 'Kupayı alacağız' söylemenin, ne kadar gerçekçilikten uzak bir hayalcilik olduğunu gözlemledik. Sadece Montella bir bedel ödememeli, TFF yönetimi de şapkasını önüne koyup hataların hesabını vermeli, yaşanan başarısızlıklara kader gözüyle bakmamalı."
"KENDİNİ BEĞENMİŞLİK, NASİBİNİ GECİKTİRİR"
Fırat Aydınus/Hürriyet: “Vincenzo Montella maç sonunda, “35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir yaşanacak şeyler bize iki maçta denk geldi. İki maçta 65 şut çektik. Topa sahip olmayı söylemiyorum bile... Nasip” dedi. İkinci maçta rakip uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sonuç değişmedi. İki maçın sonunda; rakipler Avustralya ve Paraguay, hanede ise 0 gol ve 0 puan... Nasip... “Kendini beğenmişlik, nasibini geciktirir.” Bu tür organizasyonlara düzenli katılabilen bir takım olmak önemli. Ancak en az bunun kadar önemli olan, katıldığımız turnuvalarda organizasyon takımı kimliğini kazanabilmektir. Süreklilik kadar rekabet edebilmek de başarı ölçüsüdür. Dün itibarıyla Haiti’nin ardından turnuvaya veda eden ikinci takım olmak ise fazlasıyla üzücü.”