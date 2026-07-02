Hem elendi hem babasının ölüm haberini aldı
02.07.2026 09:07
Son Güncelleme: 02.07.2026 09:08
Dünya Kupası'na veda eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin teknik direktörü maçın ardından babasının ölüm haberiyle sarsıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen İngiltere, son 16 turuna yükseldi.
Maçın ardındna Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, babasının vefat haberini aldı.
Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.
2022 yılında Kongo'nun başına geçen Desabre, çıktığı 52 maçta 1.83'lük başarı ortalaması elde etmişti.
KONGO SALGINLA BOĞUŞUYOR
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayıs ayında başlayan Bundibugyo türü Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1274'e, can kaybı ise 360'a yükseldi.
KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.
DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu duyurmuştu.