Hem tarih yazdılar hem kasayı doldurdular
05.11.2026 09:42
Fenerbahçe tarihi Devler Ligi'ndeki Liverpool zaferi sonrasında kasayı da doldurdu.
18 YIL 7 AY SONRA ZAFER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet elde etti.
Son galibiyetini 2007-08 sezonunda 2 Nisan 2008 tarihinde çeyrek finalde Chelsea karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 bin 790 gün aranın ardından Liverpool karşısında güldü.
KASA DOLUYOR
Fenerbahçe, bu tarihi galibiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında kazanarak 2 milyon 100 bin euro daha para ödülünün sahibi oldu.
Sarı lacivertliler böylece lig aşamasında elde ettiği sonuçlardan toplamda 3 milyon 500 bin euro kazandı.
İLK 8'E GİRERSE SERVET GELECEK
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elde ettiği 2 beraberlikten de toplam 1 milyon 400 bin euro kasasına koymuştu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de tamamlarsa 11 milyon euro tur primi alacak.
TOPLAM PARA 22 MİLYONU AŞTI
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam geliri ise 22 milyon 120 bin euro seviyesine ulaşmış oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılarak 18 milyon 620 bin euro kazanmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALESİNİ KAPATAMADI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasından itibaren oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.
Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 2'si play-off 4'ü lig aşaması olmak üzere 6 maça çıkarken bunların tamamında rakiplerinin golüne engel olamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ ARCHİE BROWN
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı.
Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı.
24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golüne ulaştı.