Hem tarih yazdılar hem kasayı doldurdular

Fenerbahçe, bu tarihi galibiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında kazanarak 2 milyon 100 bin euro daha para ödülünün sahibi oldu.

Sarı lacivertliler böylece lig aşamasında elde ettiği sonuçlardan toplamda 3 milyon 500 bin euro kazandı.