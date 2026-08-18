"Her şeyi yaparız, gözümüzü kararttık" demişti, Mahmut Uslu'ya PFDK sevki

Mahmut Uslu, karşılaşma sonrası "Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı Talisca'nın pozisyonu, Mert'in pozisyonu da öyle penaltı. Bu kadar olmaz! Böyle bir şey olur mu! Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık." demişti.