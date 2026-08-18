"Her şeyi yaparız, gözümüzü kararttık" demişti, Mahmut Uslu'ya PFDK sevki
18.08.2026 18:23
Fenerbahçe'nin Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
TFF'nin açıklamasına göre Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
TFF'NİN AÇIKLAMASI
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 14.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 14.08.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ARCA ÇORUM FK Kulübü futbolcusu ALEXANDROS KYZIRIDIS’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın. 43. maddesi uyarınca 15.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.08.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT NEDİM USLU’nun müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 15.08.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Statüsü’nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
"HER ŞEYİ YAPARIZ, GÖZÜ KARARTTIK"
Mahmut Uslu, karşılaşma sonrası "Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı Talisca'nın pozisyonu, Mert'in pozisyonu da öyle penaltı. Bu kadar olmaz! Böyle bir şey olur mu! Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık." demişti.