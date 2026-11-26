​Muhabir: Güzel. Neyse, kazanınca bunları duymak ve işin şakasını yapmak işinize gelir çünkü keyfiniz yerinde. Bugün deplasmanda mı oynuyordunuz, iç sahada mı?

Emre Belözoğlu: Ben böyle dans edebilirim.

Muhabir: Edersin yani?

Emre Belözoğlu: Bilirsin, yapabilirim...

Muhabir: Hadi bakalım.

Emre Belözoğlu: Yok, yok, yok, yok, yok... Daha ilk maçım, o yüzden (gülerek). Ama bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak, Türk usulü dans edebilirim. Tamam mı?

Muhabir: Tamam.

Muhabir: Ve eğer bir gün CBS'te yorumcu olursan o zaman bu dans işinden biraz da sen yapmalısın.

Emre Belözoğlu: Evet. (gülerek)