Herkes, Emre Belözoğlu'nun Şampiyonlar Ligi vaadini konuşuyor. "Türk usulü dans ederim"
26.11.2026 08:49
Son Güncelleme: 26.11.2026 08:51
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i mağlup ettikleri maçın ardından esprili bir vaatte bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
İngiltere'deki Stamford Bridge'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından flaş röportajda esprili bir diyalog yaşadı.
Belözoğlu, takımının Devler Ligi'ni kazanması halinde dans edebileceğini belirtti.
"DANS EDİYORLAR"
Emre Belözoğlu ile muhabir arasında yaşanan esprili diyalog şöyle:
Muhabir: Dans ediyorlar. Kim bu? Kim bu?
Emre Belözoğlu: Dans ediyorlar. Dans ediyorlar.
Muhabir: Jamie Carragher, Micah Richards.
Emre Belözoğlu: Carragher... İyi. İyi görünüyor. İyi görünüyor.
Muhabir: Sence kim daha iyi görünüyor?
Emre Belözoğlu: Carragher, her zaman. Carragher sahada normalde çok agresif ama şimdi harika.
Muhabir: Carragher tam bir baba gibi dans ediyor. Micah'ta da biraz ateş var.
Emre Belözoğlu: Evet, evet.
"TÜRK USULÜ DANS EDEBİLİRİM"
Muhabir: Güzel. Neyse, kazanınca bunları duymak ve işin şakasını yapmak işinize gelir çünkü keyfiniz yerinde. Bugün deplasmanda mı oynuyordunuz, iç sahada mı?
Emre Belözoğlu: Ben böyle dans edebilirim.
Muhabir: Edersin yani?
Emre Belözoğlu: Bilirsin, yapabilirim...
Muhabir: Hadi bakalım.
Emre Belözoğlu: Yok, yok, yok, yok, yok... Daha ilk maçım, o yüzden (gülerek). Ama bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak, Türk usulü dans edebilirim. Tamam mı?
Muhabir: Tamam.
Muhabir: Ve eğer bir gün CBS'te yorumcu olursan o zaman bu dans işinden biraz da sen yapmalısın.
Emre Belözoğlu: Evet. (gülerek)