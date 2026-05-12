Herkes gidecek derken bambaşka senaryo. Galatasaray, Icardi teklifi belli oldu
12.05.2026 13:08
Galatasaray'da tarihe geçen Icardi'nin akıbeti belli oluyor. Yönetim yıldız golcü için harekete geçti.
Galatasaray yönetimi, taraftarın kalmasını istediği Mauro Icardi için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.
Arjantinli golcüye 1+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
HT Spor'un haberine göre; Icardi için yıllık ücret olarak 5 milyon euro düşünülüyor.
Icardi bu teklifi kabul ederse şuan kazandığı parasının yarısını alarak yeni sözleşme imzalayacak.
Icardi'nin yeni sözleşme için 11'de oynama garantisi istediği de iddia edildi.
Yıldız golcü bu sezon çıktığı 46 maçta 16 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
"ICARDI İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."