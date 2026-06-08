Herkes transferi bekliyor. Fenerbahçe'den Çalhanoğlu bombası | Galatasaray, Real'den istiyor | Beşiktaş'ın gözdesi Orsolini

Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.

Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.

Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve seçimi yeni tamamlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...