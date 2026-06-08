Herkes transferi bekliyor. Fenerbahçe'den Çalhanoğlu bombası | Galatasaray, Real'den istiyor | Beşiktaş'ın gözdesi Orsolini
08.06.2026 10:01
Son Güncelleme: 08.06.2026 10:45
Futbolseverler gözünü Dünya Kupası'na çevirirken bir yandan da kulüplerin transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.
NTV
Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve seçimi yeni tamamlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
10:40
OSIMHEN, BARCELONA'YA ÖNERİLDİ
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Victor Osimhen, La Liga şampiyonu Barcelona'ya önerildi.
10:00
ITALIANO'NUN TALEBİ ORSOLINI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, eski öğrencisi Riccardo Orsolini'nin transferini talep etti. (FOTOMAÇ)
09:45
DENİZ GÜL İSTEĞİ
Mutlaka Türk santrfor almak isteyen Galatasaray'da öncelikli hedef Deniz Gül. Milli futbolcunun alternatifi ise Bertuğ Yıldırım. (FANATİK)
09:20
YILDIRIM DA ÇALHANOĞLU İÇİN DEVREDE
Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temas kurdu. Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek sezon takımda görmek istiyor. Yıldırım, milli oyuncu için girişimlere başladı. (A Spor)
09:00
GALATASARAY'IN HEDEFİ CAMAVINGA
Galatasaray, Real Madrid'den Camavinga'yı istiyor. Real Madrid, 50 milyon euro'nun üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğunu bildirdi. Fransız orta saha Camavinga da sezon başına 15 milyon Euro maaş talep etti. (Sabah)
08:45
FRANKFURT'UN CAN UZUN STRATEJİSİ
Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Can Uzun'un kulübü Frankfurt'un 50 milyon euro bandında gelecek bir teklif durumunda transfere onay verebileceği ifade ediliyor. Eintracht Frankfurt'un, oyuncuyu "yok pahasına" bırakmak yerine piyasa değerine yakın bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.(Fussballdaten)
08:30
MURIQI GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım, seçim öncesi her konuda anlaştığı Vedat Muriqi'nin kulübüyle de el sıkıştı.