Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi

Geride kalan sezonun 32. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Karşılaşmanın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-siyahlılar, bu ayrılık sonrası göreve Metin Diyadin'i getirmişti.

Diyadin, Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde yaşadığı ayrılık sonrası göreve gelmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Daha sonra tecrübeli teknik adamla beklenmedik şekilde yollar ayrılmış ve yerine tekrar Volkan Demirel getirilmişti. Bir süre sonra Demirel ile de yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve Metin Diyadin gelmişti.