Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi
05.10.2026 22:28
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının kabul edilmediği açıklandı.
Liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti ancak kulüp, deneyimli hocanın istifasının kabul edilmediğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur.
Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.
Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.
Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."
58 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Mayıs 2026'da başladığı görevinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.
Geride kalan sezonun 32. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
Karşılaşmanın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı.
Kırmızı-siyahlılar, bu ayrılık sonrası göreve Metin Diyadin'i getirmişti.
Diyadin, Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde yaşadığı ayrılık sonrası göreve gelmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Daha sonra tecrübeli teknik adamla beklenmedik şekilde yollar ayrılmış ve yerine tekrar Volkan Demirel getirilmişti. Bir süre sonra Demirel ile de yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve Metin Diyadin gelmişti.