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Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi

05.10.2026 22:28

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının kabul edilmediği açıklandı.

Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi
Anadolu Ajansı

Liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde sürpriz bir gelişme yaşandı.

 

Başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti ancak kulüp, deneyimli hocanın istifasının kabul edilmediğini duyurdu.

Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi 1
Resmi Kurum

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur.

 

Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.

 

Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.

 

Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."

Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi 2
Resmi Kurum

58 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Mayıs 2026'da başladığı görevinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.

Herkes yollar ayrıldı derken, kulüp ters köşe yaptı. Metin Diyadin'in istifası kabul edilmedi 3
Anadolu Ajansı

Geride kalan sezonun 32. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

 

Karşılaşmanın ardından başkent ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı.

 

Kırmızı-siyahlılar, bu ayrılık sonrası göreve Metin Diyadin'i getirmişti.

 

Diyadin, Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde yaşadığı ayrılık sonrası göreve gelmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Daha sonra tecrübeli teknik adamla beklenmedik şekilde yollar ayrılmış ve yerine tekrar Volkan Demirel getirilmişti. Bir süre sonra Demirel ile de yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve Metin Diyadin gelmişti.

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