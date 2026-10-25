Hezimet üstüne hezimet. Manchester United sahasında Bournemouth'dan da fark yedi

Manchester United'ın tüm kulvarlarda çıktığı son 8 resmi maçta da galibiyet yüzü görememesi de ağır eleştiri konusu oldu.

Eski United oyuncusu Ashley Young, "Saha içinde koşan, ne yaptığını bilen bir takım yoktu. Bournemouth'un kadrosundaki her oyuncuyu bugün United'dakilerle gözü kapalı takas edersiniz" ifadesini kullandı.