Hezimet üstüne hezimet. Manchester United sahasında Bournemouth'dan da fark yedi
25.10.2026 20:43
Şampiyonlar Ligi'ndeki Como felaketini unutturmak için Premier Lig'de Bournemouth karşısına çıkan Manchester United bu maçı da 3-0 kaybederek taraftarını çileden çıkardı.
Manchester United Premier Lig’in 8. haftasında kendi evinde Bournemouth 3-0 mağlup olarak taraftarına tarihi bir şok daha yaşattı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde alınan 4-1'lik Como hezimetinin ardından Old Trafford'da ayağa kalkmayı hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, sahadan çok daha ağır bir darbeyle ayrıldı.
Konuk ekip Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rayan, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Evanilson kaydetti.
8 MAÇTA SADECE 7 PUAN ALABİLDİ
İç sahada oynanan son dört maçın üçünden mağlubiyetle ayrılan United'a karşı Bouenemouth, yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, Premier Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet alarak 7 puanla 16. sıraya kadar geriledi.
Maçın ardından stadyumu dolduran taraftarlar oyuncuları yuhalarken, teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı da geri dönülemez bir noktaya ulaştı.
SAHA İÇİNDE NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM YOKTU
Manchester United'ın tüm kulvarlarda çıktığı son 8 resmi maçta da galibiyet yüzü görememesi de ağır eleştiri konusu oldu.
Eski United oyuncusu Ashley Young, "Saha içinde koşan, ne yaptığını bilen bir takım yoktu. Bournemouth'un kadrosundaki her oyuncuyu bugün United'dakilerle gözü kapalı takas edersiniz" ifadesini kullandı.
BRUNO FERNANDES'İ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Carrick, Como yenilgisinden sonra taktiklerini kamuoyu önünde açıkça eleştiren takım kaptanı Bruno Fernandes Bournemouth karşısında ilk 11’e almadı. Carrick bu durumu "tamamen futbola dayalı bir tercih" olarak nitelendirdi. Ancak eski Liverpoollu yorumcu Jamie Carragher, Carrick'in Fernandes'i ikinci yarıda ısındırıp oyuna sokmamasını "Kaptanını tribünlerin ve ekranların önünde kasıtlı olarak küçük düşürme çabası" diyerek sert dille eleştirdi.
DALGA GEÇTİLER: "YARIN SABAH KOVULACAKSIN CARRICK"
Maçın sonlarında Bournemouth taraftarları Old Trafford'da "Yarın sabah kovulacaksın Carrick" tezahüratları yaparken, Manchester United tribünleri de yönetim binasına gönderme yapan pankartlar açtı.
Yaz transfer döneminde yaklaşık 175 milyon Euro harcayarak Brighton'dan Carlos Baleba ( 81 milyon Euro), Chelsea'den Andrey Santos (56 milyon Euro) gibi oyuncular alan Manchester United daha sezon ortası gelmeden hedeflerinin çok uzağında kaldı.