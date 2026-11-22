Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, takımın santrforu Mbaye Diagne'nin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Hasi, şöyle dedi:

"Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."