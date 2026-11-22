Hocası "Nerede bilmiyorum" demişti, Mbaye Diagne'den şoke eden cevap. "Aptal yerine koymayın"
22.11.2026 11:52
Amedspor'un Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Besnik Hasi'nin yaptığı açıklamaya Mbaye Diagne cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle ermiş ve Amedspor üst üste 2. yenilgisini almıştı.
Karşılaşmanın ardından yapılan açıklama ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.
"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, takımın santrforu Mbaye Diagne'nin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.
Hasi, şöyle dedi:
"Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."
"APTAL YERİNE KOYMAYIN"
Mbaye Diagne, bu açıklama sonrası sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Senegalli futbolcunun gönderisinde "Her şeyi biliyorlar; evde olmamın nedenini de. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın; gerçek yakında ortaya çıkacak." sözleri yer aldı.
Diagne, Amespor taraftarlarına ise "Onların sözlerine inanmayın." diyerek mesaj gönderdi.
Bu sezon Amedspor formasıyla 9 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.