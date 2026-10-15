Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alman takımlarıyla 15. mücadele
15.10.2026 15:58
UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Bundesliga ekibi Hoffenheim ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
Hoffenheim-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmek ve Hoffenheim deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOFFENHEİM-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ALMAN TAKIMLARIYLA 15. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Hoffenheim'e konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak.
Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.
BEŞİKTAŞ'TA CERNY VE VLAHOVİC YOK
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Öte yandan yaşadığı mide rahatsızlığı sonrası serum tedavisi alan Dusan Vlahovic'te karşılaşmada yer almayacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:
Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy