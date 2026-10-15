Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alman takımlarıyla 15. mücadele

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Hoffenheim'e konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak.

Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.