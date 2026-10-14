Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde hedef 3 puan
14.10.2026 15:34
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Almanya'nın köklü ekibi Hoffenheim ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Beşiktaş, deplasmanda kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOFFENHEİM-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA CERNY YOK
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET ALDI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:
Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy