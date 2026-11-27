Holiganlar dehşet saçtı, rakip tribünü basıp kemerlerle saldırdılar
27.11.2026 11:34
Fransa'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında holiganlar dehşet saçtı, 11 taraftar yaralandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki 8 maç tamamlandı.
Fransız ekibi Marsilya, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı ağırladı. Marsilya'nın 1-0 kazandığı maçın başında tribünde yaşanan olaylar maça damga vurdu.
Marsilya taraftarı Bulgar seyircilerin bulunduğu misafir tribünü bastı. Kemer ve demirlerle saldıran Fransız taraftarlar 11 kişiyi yaraladı.
Bulgaristan Futbol Federasyonu, UEFA'yı göreve davet ederken Marsilya'ya ağır yaptırım talebinde bulundu.
Çıkan olaylarda 11 Levski Sofya taraftarı yaralanırken birinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "UEFA, izliyor musunuz? Levski taraftarları Marsilya'nın ortasında acımasızca dövüldü! Bu gibi günlerde sonuç en önemsiz şeydir..." ifadelerine yer verildi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı da olayların ardından devreye girdi ve UEFA yetkilileriyle görüşme sağladı.
Bulgaristan, Levski Sofya taraftarlarına yönelik saldırılarda 11 kişinin yaralanmasının ardından, Fransa’dan saldırganların adalet önüne çıkarılmasını istiyor.
Bulgaristan Futbol Federasyonu, ayrıca Fransız devletinden olaylara dair tüm görüntü ve belgelerin kendilerine de paylaşılmasını talep etti.
Marsilya men edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Olayla ilgili UEFA soruşturma başlattı.