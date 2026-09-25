Hollanda-Almanya maçı herkesin dilinde. Hakemin gol kararı dünyayı ikiye böldü

İspanyol medyası, olaya hem hakem Alejandro Hernandez Hernandez hem de Hollanda'nın başındaki Xavi Hernandez penceresinden yaklaştı.

MARCA: "Amsterdam'da La Liga Esintileri." başlığıyla skoru duyururken İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández'in maçı çığırından çıkardığını yazdı.

Gazete, "Hernández Hernández İspanya'da alışık olduğumuz o kaotik yönetimini Amsterdam'a taşıdı ve her iki takımı da çileden çıkardı" manşetini attı.

AS: "Xavi'nin Öfkesi" başlığını öne çıkarırken pozisyon sonrası Xavi'nin dördüncü hakeme ve Jürgen Klopp'a yaptığı sert itirazlara dikkat çekti. Almanya'nın golü için "Yasal ama etik olarak uzun süre tartışılacak bir an" yorumu yapıldı.