Hollanda-Almanya maçı herkesin dilinde. Hakemin gol kararı dünyayı ikiye böldü
25.09.2026 10:46
Hollanda ile Almanya arasında oynanan Uluslar Ligi maçındaki hakem kararları, dünya futbol kamuoyunda geniş yer kapladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Amsterdam'da oynanan ve 1-1 berabere biten Hollanda-Almanya maçı büyük ses getirdi.
32. dakikada Felix Nmecha'nın attığı gol öncesinde Hollandalı Brian Brobbey'nin sakatlanarak yerde kalması ve Alman oyuncuların "fair-play" gereği topu dışarı atmak yerine hücum ederek golü bulması, gazete sayfalarında ülkelere göre şu şekilde yorumlandı:
HOLLANDA'DA "REZALET" BENZETMESİ
Hollanda gazeteleri, ilk yarıda Virgil van Dijk'ın iptal edilen golünü ve ardından yaşanan sakatlık pozisyonunu tamamen hakem yönetimine ve Almanların sportmenlik dışı tavrına bağladı.
DE TELEGRAAF: "Amsterdam'da Centilmenlik İhlali!" başlığı ile çıkarken,Brobbey acı içinde kıvranırken oyunu durdurmayan İspanyol hakem Hernández'i sert bir dille eleştirdi.
Almanya'nın golü atmasını ise "Klopp dönemi fair-play ruhuna gölge düşürerek başladı" sözleriyle manşetine taşıdı.
VOETBAL INTERNATIONAL: "Adaletsizliğe Gakpo Dur Dedi" başlığının altında Nmecha'nın golü "büyük bir saygısızlık" olarak tanımlandı.
Uzatmalarda Cody Gakpo'nun attığı beraberlik golü "Futbolun ilahi adaleti Alman kibrini cezalandırdı" şeklinde yorumlandı.
ALMAN BASINI KİTABA UYDURDU
Alman basını ise centilmenlik tartışmalarından ziyade golün kurallara tamamen uygun olmasına odaklandı.
BILD: "Klopp’un İlk Golü Kurallara Uygun!" başlığıyla çıkarken, Hollandalıların saha içindeki yoğun protestolarını haksız buldu.
Manşette, sakatlık yaşandığı esnada savunmada 9'a 8 sayısal üstünlüğü olan Hollanda'nın suçu sakatlığa değil, kendi defans hatasına araması gerektiği yazıldı.
KICKER: "Amsterdam'da Kaos ve İlk Puan." Kafa yaralanması olmadığı için pozisyonda hakemin oyunu durdurma zorunluluğu olmadığını belirten dergi, "Kimmich ve Adeyemi sadece işini yaptı, profesyonel futbolda topu dışarı atmak bir zorunluluk değil" ifadelerini kullandı.
İSPANYA'DA ODAKTA HAKEM VAR
İspanyol medyası, olaya hem hakem Alejandro Hernandez Hernandez hem de Hollanda'nın başındaki Xavi Hernandez penceresinden yaklaştı.
MARCA: "Amsterdam'da La Liga Esintileri." başlığıyla skoru duyururken İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández'in maçı çığırından çıkardığını yazdı.
Gazete, "Hernández Hernández İspanya'da alışık olduğumuz o kaotik yönetimini Amsterdam'a taşıdı ve her iki takımı da çileden çıkardı" manşetini attı.
AS: "Xavi'nin Öfkesi" başlığını öne çıkarırken pozisyon sonrası Xavi'nin dördüncü hakeme ve Jürgen Klopp'a yaptığı sert itirazlara dikkat çekti. Almanya'nın golü için "Yasal ama etik olarak uzun süre tartışılacak bir an" yorumu yapıldı.
CENTİLMENLİĞE YER YOK
İtalyan gazeteleri, golden ziyade pozisyon sonrasında oyuncular arasında çıkan arbedeye ve taktiksel savaşa geniş yer ayırdı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Amsterdam'da Kıvılcım Çıktı!" derken Nmecha'nın golünün ardından Dumfries ve Kimmich arasında yaşanan sert tartışmalar ile yedek kulübelerinin birbirinin üzerine yürümesi manşete taşındı. Bu görüntüler "modern futbolda artık centilmenliğe yer olmadığının kanıtı" olarak sundu.
CORRIERE DELLO SPORT: "Klopp ve Xavi'nin İlk Savaşında Centilmenlik Rafta Kaldı" başlığı dikkat çekti.
Gazete, üst düzey turnuvalarda artık oyuncuların hakem düdüğü çalmadan oyunu asla durdurmaması gerektiğini, Almanya'nın yaptığı hamlenin "agresif ama profesyonelce" olduğunu yazdı.