Hull City Championship play-off finali ne zaman?
12.05.2026 13:18
İngiltere Championship'te normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözler, futbol dünyasının merakla beklediği play-off finaline çevrildi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Türkiye’den de birçok taraftarın yakından takip ettiği Hull City'nin Premier Lig hayali için artık sadece sayılı günler kaldı. Hull City Championship play-off finali ne zaman?
Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin, İngiltere Championship play-off finaline yükselmesiyle birlikte maç tarihi sorgulanmaya başladı. Yarı finalde karşılaştığı Millwall'u 2-0 mağlup ederek play-off finaline yükselen Hull City, finalde de kazanması halinde, İngiltere'nin en prestijli ligi olan Premier Lig'e yükselecek. Peki, Hull City Championship play-off finali ne zaman?
Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
TARİHİNDE 3. KEZ PREMİER LİG'E YÜKSELME ŞANSI
Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.