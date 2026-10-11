Hull City-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 6. hafta

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City taraftarı önünde Everton ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Premier Lig'de 8. sırada yer alan Hull City, Everton karşısında kazanmak ve puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Hull City-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?