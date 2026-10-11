Hull City-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 6. hafta
11.10.2026 15:38
Hull City, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında zorlu Everton ile kozlarını paylaşacak. 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Hull City, Everton karşısında kazanmak için sahada olacak.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City taraftarı önünde Everton ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Premier Lig'de 8. sırada yer alan Hull City, Everton karşısında kazanmak ve puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Hull City-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HULL CİTY-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hull City-Everton maçı 11 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. MKM Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Michael Salisbury yönetecek.
Heyecan dolu mücadele Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hull City:Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles Belloumi, Crooks, Slater, Thomas, McBurnie
Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Thierno Barry