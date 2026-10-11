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Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi

11.10.2026 18:47

Volkan Üstüyıldız

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında ikinci yarının nefes kestiği maçta Everton'la 2-2 berabere kaldı.

Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi
Reuters

Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Everton karşı karşıya geldi.

 

Hull City'nin sahası MKM Stadı'nda oynanan mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 bitti.

Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi 1
Reuters

Hull City'nin golü 49'da Gelhardt'tan geldi. Everton ise 59'da Dewsburry-Hall ile  55'te beraberliği yakaladı. 68'de Thierno Barry durumu 2-1 yaptı. 74'te Belloumi Hull'a beraberliği getirdi: 2-2.

 

Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi 2
Reuters

Sezona 2 galibiyetle giren Hull City bunun ardından 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken 9 puana çıktı. 4 beraberlik ve 2 galibiyeti olan Everton 10 puana yükseldi.

 