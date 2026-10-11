Hull City, gol düellosunda Everton'la yenişemedi. Sahasında yine kaybetmedi
11.10.2026 18:47
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında ikinci yarının nefes kestiği maçta Everton'la 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Everton karşı karşıya geldi.
Hull City'nin sahası MKM Stadı'nda oynanan mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 bitti.
Hull City'nin golü 49'da Gelhardt'tan geldi. Everton ise 59'da Dewsburry-Hall ile 55'te beraberliği yakaladı. 68'de Thierno Barry durumu 2-1 yaptı. 74'te Belloumi Hull'a beraberliği getirdi: 2-2.
Sezona 2 galibiyetle giren Hull City bunun ardından 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken 9 puana çıktı. 4 beraberlik ve 2 galibiyeti olan Everton 10 puana yükseldi.