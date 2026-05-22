Hull City-Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Premier Lig'in son takımı belli oluyor
22.05.2026 14:00
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselebilmek için Championship play-off finalinde Middlesbrough ile kozlarını paylaşacak. Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak. Hull City, Middlesbrough karşısında kazanmak ve Premier Lig'e yeniden yükselmeyi hedefliyor. Peki, Hull City-Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
İngiltere Championship play-off final maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Premier Lig'e yükselen son takım olmayı hedefleyen Hull City, Middlesbrough karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak.
İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı yarın oynanacak.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımları saat 17.30'da karşılaşacak. Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SON KATILDIĞI 2 PLAY-OFF FİNALİNİ DE KAZANMIŞTI
2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.
Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.
HULL CİTY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ
Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.