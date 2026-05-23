Hull City-Middlesbrough maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Hull City Premier Lig'e yükselmek için sahada
23.05.2026 15:26
İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı bugün oynanacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımı Premier Lig'in son takımı olabilmek için mücadele edecek. Nefes kesecek karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Hull City-Middlesbrough maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
İngiltere Championship play-off final maçında Hull City ve Middlesbrough nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Premier Lig'e yükselmek için adeta savaş verecek olan iki takımda mutlak galibiyet için sahada olacak. Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp 300 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek. Peki, Hull City-Middlesbrough maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
HULL CİTY-MİDDLESBROUGH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Hull City ile Middlesbrough saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.
Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
10 YIL SONRA YENİDEN PREMİER LİG FIRSATI
2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.
Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.
MUHTEMEL 11
Hull City: Pandur; Ajayi, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar; McBurnie.
Middlesbrough: Brynn; Ayling, Fry, Malanda; Brittain, Hackney, Morris, Targett; Whittaker, McGree; Strelec.
HULL CİTY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ
Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.
Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.
"ÇOK GURURLUYUM, ÇOK MUTLUYUM"
Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, "Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı." diye konuştu.