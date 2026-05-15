Hull City'nin tarihi finali öncesi skandal olay. Casusluk krizi sonrası Acun Ilıcalı'dan açıklama
15.05.2026 12:47
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin play-off finali öncesi ülkede casusluk krizi yaşanıyor.
İngiltere Championship play-off finali öncesinde ülke futbolu casusluk kriziyle çalkalanıyor.
Championship play-off yarı final rövanş maçında Southampton, uzatmada bulduğu golle Middlesbrough'yu 2-1 yenerek finale çıkmış ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile eşleşmişti.
KARAR BEKLENİYOR
Ancak karşılaşma sonrası Middlesbrough cephesinden gelen casusluk iddialarının ardından ortalık karıştı.
İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton'a dair casusluk iddialarına yönelik kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı.
EFL ayrıca, Southampton ile Hull City arasında 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanması planlanan play-off finalinin, duruşmanın sonucuna bağlı olarak ertelenebileceğini duyurdu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
EFL'den yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun duruşması, 19 Mayıs Salı günü veya daha öncesinde gerçekleşecektir. Kesin tarih üzerindeki görüşmeler devam etmekte olup kısa süre içinde onaylanması beklenmektedir. Komisyon, ilgili sunumların ve kanıtların değerlendirilmesinin ardından kararını mümkün olan en kısa sürede açıklayacaktır." denildi.
Açıklamada, "Süreç bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğünden, EFL önerilen takvimi kontrol etmemektedir. Buna rağmen EFL, Championship play-off finalinin planlandığı gibi 23 Mayıs Cumartesi günü, saat 16.30'da (TSİ 18.30) başlayacağı esasına göre planlama yapmaya devam etmektedir. Ancak taraftarlar, disiplin süreci sonucunun fikstürde değişikliklere yol açabileceği konusunda bilinçli olmalıdır. EFL, olası bir itiraz süreci de dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulması halinde bir dizi acil durum planına sahiptir." ifadeleri kullanıldı.
"NEDEN? ANLAMIYORUM"
Öte yandan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Ne karar verileceğini bilmiyorum. Konuyla ilgili soruşturma devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Şu an için yorum yapmamam daha doğru. (Bir takım Hull City'e karşı casusluk yapsa ne hisseder?) Çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim: Bu daha önce kaç kez oldu? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum."
"BEN DE ŞAŞIRDIM"
"Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ancak hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım. Southampton'ın sahiplerini tanıyorum. İyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler."
NE OLMUŞTU?
Southampton Kulübü analistinin, play-off yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilirken EFL tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'yu 2-1 yenerek final bileti almıştı.
Middlesbrough'nun EFL'ye sunacağı kanıtlar arasında "casus" olduğu iddia edilen analistin fotoğrafı da bulunuyor. Fotoğrafta, Middlesbrough’nun Rockliffe Park antrenman tesislerinde bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş, cep telefonunu havada tutan genç bir adam görülüyor.
Southampton Kulübü, internet sitesinde play-off final bilet bilgilerinin satışa çıkacağını duyurmuş daha sonra bu içeriği kaldırmıştı.