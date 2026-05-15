Hull City'nin tarihi finali öncesi skandal olay. Casusluk krizi sonrası Acun Ilıcalı'dan açıklama

EFL'den yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun duruşması, 19 Mayıs Salı günü veya daha öncesinde gerçekleşecektir. Kesin tarih üzerindeki görüşmeler devam etmekte olup kısa süre içinde onaylanması beklenmektedir. Komisyon, ilgili sunumların ve kanıtların değerlendirilmesinin ardından kararını mümkün olan en kısa sürede açıklayacaktır." denildi.

Açıklamada, "Süreç bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğünden, EFL önerilen takvimi kontrol etmemektedir. Buna rağmen EFL, Championship play-off finalinin planlandığı gibi 23 Mayıs Cumartesi günü, saat 16.30'da (TSİ 18.30) başlayacağı esasına göre planlama yapmaya devam etmektedir. Ancak taraftarlar, disiplin süreci sonucunun fikstürde değişikliklere yol açabileceği konusunda bilinçli olmalıdır. EFL, olası bir itiraz süreci de dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulması halinde bir dizi acil durum planına sahiptir." ifadeleri kullanıldı.