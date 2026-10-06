Icardi Galatasaray'a dönecek mi? Başkan resmen açıkladı
06.10.2026 08:43
Son Güncelleme: 06.10.2026 08:54
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a döneceği iddiası sonrası Dursun Özbek konuya noktayı koydu.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp bulamayan Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönemk istediği öne sürüldü.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialara cevap geldi.
"İKİSİ BERABER OLMUYOR"
Özbek, Icardi hakkında şöyle konuştu:
“Kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz."
"OYUNCULAR YAŞLANIYOR, PERFORMANSI DÜŞÜYOR"
"Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsunuz, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. Muslera'yı ıslıkladılar...”"
NE OLMUŞTU?
El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Yıldız golcünün sarı-kırmızılıları özlediğini ve tekrar Süper Lig'de forma giymek istediğini söylediği öne sürüldü.
Icardi'nin yeniden Galatasaray'a dönerek başarılı olmayı hedeflediği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.